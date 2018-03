Schub für den Bereich Informatik

Anzeige

Die Doku-Kamera am Lehrerpult findet Ayham Barghonth besonders cool. Der Schülersprecher der Friedrich-Realschule erklärt: „Wenn ich in Geometrie etwas auf Papier zeichne, kann es die Lehrerin über die Cam auf den Bildschirm vorne projizieren und wir können darüber sprechen.“

Die Digitalisierung im Unterricht schreitet an der Schule voran. Gestern erhielt der Bereich Informatik einen gehörigen Schub. Schulleiter Daniel Besier präsentierte zusammen mit Konrektorin Isabel Haist 32neue Laptops und zwei Schränke für ihre Aufbewahrung. Möglich wurde der Kauf durch eine Förderung der Hopp-Foundation, die auf einen Antrag der Schule hin 20 000 Euro zur Verfügung stellte. „Der Antrag der Friedrich-Realschule und ihr digitales Konzept, das dahintersteht, hat uns überzeugt“, sagte gestern Anja Romberger, die für die Hopp Foundation die Förderungsanträge bearbeitet und die Umsetzung an den Schulen begutachtet.

Von der Friedrich-Realschule konnte sie die Botschaft mitnehmen: es läuft! Dazu hat die Schule selbst gehörig beigetragen. Vor allem die Infrastruktur stimmt. Denn was nützen Schülern und Lehrern noch so viele Geräte, wenn das System selbst zusammenbricht oder nicht genügend Geräte online sein können? In den vergangenen Monaten ist an der Schule in Eigenleistung und mit freundlicher Unterstützung ein leistungsfähiges, flächendeckendes WLAN-Netz entstanden. Schulleiter Besier deutet im Flur der Schule an eine Wand, wo hoch oben, fast an der Decke, ein WLAN-Verteiler sitzt. Die Kapazität reicht derzeit allemal aus, denn es könnten theoretisch 300 Geräte gleichzeitig ans Netz gehen. Mit der gestern präsentierten Neuanschaffung von 32 Laptops verfügt die Friedrich-Realschule jetzt über 120 Endgeräte.