Schüsse in einem Bistro

Bensheim.Aufregung herrschte an einem Juni-Samstag in der Bensheimer Innenstadt. In einem Bistro an der Ecke Rodensteinstraße/Promenadenstraße fielen Schüsse, ein 30 Jahre alter Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Mannheimer Klinikum. In einer Not-OP retteten ihm die Ärzte dort das Leben.

Was war passiert? Der Heppenheimer hatte sich auf der Toilette eingeschlossen und drohte damit, sich das Leben zu nehmen, sollte jemand zu ihm hereinkommen. Das Personal verständigte daraufhin die Polizei, ein Streifenwagen der Bensheimer Station war als erster am Ort des Geschehens. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sicherten die Beamten zunächst das Lokal. Dann sei der Mann aus dem Sanitärbereich in den Gastraum gekommen, bewaffnet mit einem Schraubendreher und einem Rasiermesser.

Leib und Leben geschützt

Die Polizisten griffen zur Waffe und schossen. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft nahmen, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen auf – das Verfahren gegen die Beamten wurde einige Monate später eingestellt. Ihr Vorgehen sei notwendig gewesen, „um Leib und Leben der Beteiligten zu schützen“, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Aufzeichnungen einer Überwachungskamera hätten gezeigt, wie sich der Mann „schnellen Schrittes“ auf die Polizisten zubewegt hätte. Zuvor war er Aufforderungen nicht nachgekommen, das Messer niederzulegen. Familienangehörige hatten das Vorgehen der Beamten als unverhältnismäßig kritisiert. dr

