Schwarze Stimme aus dem Black Forest

Anzeige

Gastgeber: Musiktheater Rex

Hinzu kam, dass neben Max Mutzke eine der besten Big Bands der Welt auf der Bühne stand. Die SWR Big Band wurde 1951 von Professor Erwin Lehn als „Südfunk-Tanzorchester“ gegründet und spielte seitdem mit internationalen Stars wie Miles Davis, Chet Baker, Caterina Valente oder Arturo Sandoval. Seit 2015 begleitet der „Daimler“ unter den Big Bands den Sänger Max Mutzke, der immer wieder auf beeindruckende Weise zeigte, dass sich auch deutsche Songs durchaus zum Swingen eignen, vorausgesetzt man verfügt über ein Stimmvolumen, wie er es besitzt. Veranstaltet wurde das anspruchsvolle Konzert vom Musiktheater Rex in Bensheim, anlässlich seines 20-jährigen Bestehens. 18 brillante Musiker bildeten, unter der Leitung des Pianisten Klaus Wagenleiter, den unverwechselbaren Sound der SWR Big Band, die vier Mal für den Grammy nominiert war und 2011 mit dem „Prêmio da Música Brasileira“, einem der bedeutendsten Musikpreise, ausgezeichnet wurde.

Zwischenapplaus

Für die hochrangigen Solisten der Band gab es enthusiastischen Zwischenapplaus. Wie bei dem Stück „Strasbourg – St. Denis“, als die raffiniert verwobenen Harmonien des Saxofonisten Klaus Graf die rasanten Staccato-Passagen des belgischen Posaunisten Marc Godfroid ergänzten. So wie die Big Band mit ihrem fetten Bläsersound und ihren treibenden Rhythmen die Zuschauer von den Sitzen riss, verstand es Max Mutzke mit der Ballade „Welt hinter Glas“ oder dem funkigen Song „Unsere Nacht“ seine Fans zu begeistern und zum Mitsingen zu bringen. Mal legte er bei dem Song „Telefon“ seine ganze Sehnsucht in Stimme und Gestik, dann wiederum ließ er sich bei dem Stück „Unsere Nacht“ vom Schlagzeugrhythmus treiben. Mit „Me and Mrs. Jones“, einer Ballade um eine unerfüllte Liebe, verzauberte er sein Publikum, als er, bis zur völligen Verausgabung, alle Emotionen in seine warme Soulstimme legte.

Als er sich für seinen zärtlichen, vor acht Jahren komponierten, Liebessong „Schwarz auf Weiß“ kreischende Frauen wünschte, folgte das Kreischen schon vor dem ersten Ton. Am Ende belohnte Max Mutzke die ausdauernden Zugaberufe mit seinem Durchbruchs-Song „Can´t Wait Until Tonight“ im neuen funkigen Gewand. Mit einem virtuosen Scat-Dialog zwischen Stimme und Saxofon klang ein herausragendes Konzerterlebnis aus. rav

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.04.2018