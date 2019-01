Schwedischer geht’s nicht

Zehn Jahre lang haben Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn mit der schwedischen Gruppe Abba von 1972 bis 1982 die internationale Popmusik bestimmt. Und auch heute, über 35 Jahre nach ihrer Trennung, gehört Abba zu den erfolgreichsten Gruppen der Musikgeschichte. Ihre Musik ist zeitlos und begeistert die Menschen über Generationen. Weit über 370 Millionen Tonträger wurden bisher von ABBA verkauft und noch heute sind es täglich rund 3000. Die Produktion „Swedish Legend – Absolut Abba Tribute“ huldigt den vier Legenden und ist am Freitag, 15. Februar, 20 Uhr, im Neustadter Saalbau zu erleben.

Für Abba stehen die unverwechselbare Eigenständigkeit der Songs und deren Sound. Schon sehr viele Musiker und Sänger haben sich nach dem Ende der Supergruppe an ihrer Musik versucht, nur ganz wenige haben es geschafft. Harpo, selbst Schwede und mit seinem Hit „Moviestar“ für die Hymne einer ganzen Generation verantwortlich, ist voll des Lobes für „Swedish Legend“. „Es gibt für mich keine bessere Abba-Tribute-Show“.

Mit allen Mitgliedern bekannt

Und er muss es wissen. Kennt er doch alle Mitglieder persönlich und hatte Anni-Frid bei seinem Welthit „Moviestar“ als Sängerin im Background dabei. Daher ist die Produktion besonders stolz darauf, Harpo für „Swedish Legend – Absolut Abba Tribute“ gewonnen zu haben. Als Moderator und „Special Guest“ ist er seit Jahren fester Bestandteil der Show und singt auch seinen Welterfolg „Moviestar“.

Wie kaum eine zweite Formation in Europa verstehen es die Musiker, die Kulthits wie „Waterloo“, „Dancing Queen“, Mamma Mia“, Voulez-Vous“ oder „Thank you for the music“ im Original-Sound zu spielen und das Abba-Feeling fast originalgetreu live auf die Bühne zu bringen.

Die für Abba besonders typischen Frauenstimmen harmonieren perfekt, und gemeinsam mit „Benny“ und „Björn“ und einer Gruppe von professionellen Musikern entzünden sie in einer mitreißenden Show ein Hit-Feuerwerk, bei der Partystimmung programmiert ist.

Originalgetreuer Sound, Glamour, Glitzer, Plateauschuhe, authentische Kostüme und Discokugeln – alles so, wie man es kennt. Als wäre das Quartett selbst wieder auf der Bühne. zg

