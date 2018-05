Anzeige

Was macht ein Verlag, wenn die Kritiken für eines seiner Bücher absolut vernichtend ausgefallen sind? Simon&Schuster entschied sich für die Offensive und kaufte eine ganze Anzeigenseite in der „New York Times“. „Die Kritiker sind sich einig“ steht in großen Buchstaben ganz oben – und dann werden die Fußtritte zitiert. „Ernsthaft, halt die Klappe Sean Penn“, schrieb die Zeitschrift „Marie Claire“. „Ignoriert Penn“, die „Chicago Tribune“. Die „USA Today“ beschreibt das Buch als „ärgerlich“, der britische „Guardian“ als „dumm“ und die „Washington Post“ fordert schlicht: „Sean Penn muss als Autor aufhören“.

Eine ungewöhnliche Vermarktungstaktik des Verlags, aber es geht ja auch um ein ungewöhnliches Buch: „Bob Honey Who Just Do Stuff“, den Debüt-Roman von Hollywood-Star Sean Penn, der wohl vor allem aufgrund des bekannten Autors trotz aller vernichtenden Kritiken kurz nach Erscheinen in den USA in die Bestsellerlisten schoss. Und – wie der Verlag Simon&Schuster in seiner „New York Times“-Anzeige natürlich auch betont – es gibt auch Menschen, die das Buch mögen. Schriftsteller Salman Rushdie etwa lässt sich auf der Rückseite des Romans zitieren: „Es scheint falsch zu sagen, dass es riesigen Spaß macht, so ein dystopisches Buch zu lesen, aber es stimmt.“

Entnervt von Schauspiel-Kollegen

Die Schauspiel-Talente des 1960 in Kalifornien geborenen Penn sind unbestritten. Er gilt als einer der bedeutendsten Charakterdarsteller Hollywoods, feierte mit Filmen wie „Dead Man Walking“ oder „Ich bin Sam“ Welterfolge, gewann zweimal den Oscar und Dutzende andere Preise. Aber Penn galt auch schon immer als Querkopf, der macht, was er will, ohne Rücksicht auf sein Image. So interviewte und feierte er vor einigen Jahren den mexikanischen Drogenboss „El Chapo“, was ihm viel Kritik einbrachte. Auch seine Beziehungen sorgten immer wieder für Schlagzeilen: Ehen mit Musik-Diva Madonna und Schauspielerin Robin Wright scheiterten ebenso wie eine Beziehung mit der Schauspielerin Charlize Theron.