Selbst mixen spart Geld

Hamburg.Mixen Autofahrer den Sommerreiniger fürs Scheibenwischwasser aus einem Konzentrat selbst an, können sie viel Geld sparen. Dabei müssen sie aber auf sauberes Wasser achten und die Mischverhältnisse penibel einhalten, rät die Zeitschrift „Auto Bild“. Selbstverdünnte Reiniger sind mit rund drei Monaten auch nicht so haltbar. Verkeimt die Flüssigkeit, können sich Gerüche bilden und die Düsen verstopfen. Fertigmischungen sorgen mit meist enthärtetem oder vollentsalztem Wasser unter anderem dafür, dass die Düsen der Pumpen nicht verkalken. In einem Gemeinschaftstest mit der Prüforganisation GTÜ von zehn Fertigmischungen kostet der Testsieger „Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer“ 2,66 Euro pro Liter und ist „sehr empfehlenswert“.

Mittel getestet

Das parallel zum Vergleich mitgetestete Konzentrat „Dr. Wack 1:100 Super-Konzentrat“ kommt auf 0,38 Euro pro Liter, wenn Autofahrer es anmischen und erhält die gleiche Punktzahl wie der Testsieger. Allerdings müssen auch gute Fertigmischungen nicht teuer sein. Der Preis-Leistungssieger „Ernst Scheibenklar Sommer“ kostet 0,59 Euro pro Liter und ist „sehr empfehlenswert“ wie auch der „Dursol Nature Line Sommer-Scheibenreiniger“ und der „Robbyrob Klarblick Sommer-Scheibenreiniger“ für jeweils 0,60 Euro. Insgesamt schneidet die Hälfte der Mischungen zwischen 0,50 bis 3,50 Euro pro Liter mit „sehr empfehlenswert“ ab. Vier Mittel sind „empfehlenswert“. tmn