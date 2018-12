Selbstmord auf offener Bühne

Frankfurt.Der US-Autor Richard Powers jongliert mit seinen Büchern auf der Schnittstelle zwischen Literatur und Wissenschaft. Ob „Das Echo der Erinnerung“, „Der Klang der Zeit“ oder „Das größere Glück“: Seine Romane verbinden menschliches Handeln mit naturwissenschaftlichen und philosophischen Themen, Gehirn- und Gen-Forschung, Erkenntnis- und Musik-Theorie. Sein neuer Roman „Die Wurzeln des Lebens“ ist ein monumentales Werk, so stämmig und verzweigt wie ein alter Baum.

Powers stellt klar, dass der Mensch, der sich für den Gipfel der Schöpfung hält, gerade dabei ist, die Erde zu zerstören und die Grundlagen seiner Existenz aufs Spiel zu setzen; dass wir nur überleben können, wenn wir verstehen, wie die Natur funktioniert, wie Tiere und Pflanzen miteinander kommunizieren, sich gegenseitig beschützen und ernähren. Was nach einem ökologischen Pamphlet und einer politischen Brandrede klingt, wird zum Roman, wenn Powers seine ökologischen Exkurse einbettet in die Geschichten von Personen, deren Leben bestimmt sind von ihrer Obsession für Bäume und Wälder: Da gibt es den Nachfahren einer aus Norwegen eingewanderten Familie, die sich im Mittleren Westen niederließ und einen Kastanienbaum pflanzte, der zum Wahrzeichen der Gegend wurde. Oder die Tochter eines chinesischen Einwanderers, der aus seiner Heimat den Samen eines Maulbeerbaumes mitbrachte und die fernöstliche mit der westlichen Natur verbunden hat.

Landung im Feigenbaum

Ein US-Soldat, dessen Flugzeug abgeschossen wird, überlebt nur, weil er mit seinem Fallschirm sanft in einem Feigenbaum landet. Ein digitaler Nerd entwickelt Computer-Spiele zur Rettung der Wälder. Eine Botanikerin wird als Spinnerin verlacht, weil sie die Sprache der Bäume erforscht: Doch weil sie weiß, dass die Bäume nur zu retten sind, wenn der Mensch verschwindet, geht sie mit fürchterlichem Beispiel voran und schluckt auf offener Bühne, während eines Vortrags, einen tödlichen Natur-Coctail.

Die Romanfiguren kennen sich nicht, doch wie von magischer Hand gezogen machen sie sich irgendwann auf und treffen sich in Kalifornien, um gegen das Abholzen uralter Mammutbäume zu demonstrieren. In diesem Teil des Romans wird jeder, der verstehen will, was sich bei uns im Hambacher Forst abspielt, was die Baumschützer antreibt, reichlich Anschauungsmaterial finden. Die Baumschützer im Roman haben keinen Erfolg im Kampf gegen Politik und Kapital: Die Mammutbäume werden gerodet.

Weil sie nicht klein beigeben wollen, werden sie zu Öko-Terroristen, verüben Anschläge auf Firmen, die mit dem Abholzen der Wälder Profite machen. Als es dabei zu einem Todesfall kommt, löst sich die Gruppe auf und taucht in die Anonymität ab: Aber weil unter ihren Kampf-Parolen andere Öko-Terroristen weitermachen, hört die Polizei nie auf, nach ihnen zu suchen. Die Jahre vergehen, die Daten-Sammelwut der Digitalmoderne schreitet voran, fordert ihre Opfer und beschert dem Roman, der zwischendurch in sanften Öko-Kitsch und billige Kapitalismus-Klischees zu versanden droht, ein spannendes und bedrückendes Finale. Und niemand kann am Ende sagen, er hätte es nicht gewusst . . .

