Sellars „Idomeneo“ – Freyers „Oedipe“

Die Macht des Mythos steht bei den Salzburger Festspielen 2019 im Mittelpunkt. Die Erzählungen der Antike stellten die ewiggültigen Fragen nach unserer Existenz, hieß es bei der Vorstellung des Programms: „Sie thematisieren Krieg, Flucht, Opfer, Rachedurst, Schuld und Sühne.“ Es gehe darum, den „kulturellen Speicher“, die „Archive der Welterkenntnis“ unter aktuellen Gesichtspunkten anzuzapfen, sagte Intendant Markus Hinterhäuser. Zur Eröffnung wird die Mozart-Oper „Idomeneo“ in einer Inszenierung des US-Regisseurs Peter Sellars gezeigt. Am Pult steht Teodor Currentzis. Er werde Mythos und aktuelle Themen vereinen, hatte Sellars angekündigt. „Wir werden einen ,Idomeneo’ im Zeichen globaler Erwärmung machen, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn der Meeresspiegel steigt.“

Mit „Oedipe“ des rumänischen Komponisten George Enescu über die Tragik von Ödipus, der unwissend seinen Vater tötete, wird eine der bekanntesten Erzählungen der Antike auf die Opernbühne gebracht. Regie führt Achim Freyer. Medea, als eine der zentralen mythologischen Frauenfiguren, ist zweifach im Programm. Die Oper „Médée“ von Luigi Cherubini wird von Simon Stone inszeniert. Der französische Komponist Pascal Dusapin wolle mit der konzertant aufgeführten Oper „Medeamaterial“ eine aufwühlend zeitgenössische Interpretation bieten, hieß es. dpa

