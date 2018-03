Shanty Chor auf der Teichbühne

Anzeige

Es gibt kaum einen Ort auf dieser Welt, auf der Schann Scheid, der Weltenbummler aus dem Odenwald, so daheim wäre wie in Weinheim auf der Teichbühne. Inmitten des Wassers, unter den beiden Burgen, den Blauen Hut im Breiten Kreuz – unweit der Odenwälder Heimat. In diesem Jahr tritt der Seebär mit seinem Odenwälder Shanty Chor wieder im Rahmen des Weinheimer Kultursommers auf, der von Juni bis August geht. Die Kulttruppe steht am Samstag, 14. Juli, auf der Teichbühne im Rahmen des Festivals „Theater am Teich“ (TaT). Das wiederum bildet Mitte Juli wieder einen Fixpunkt im Kultursommer, wie Kulturbüro-Leiter Gunnar Fuchs jetzt bei der ersten Programmvorstellung betonte.

„Chako“ Habekost zum Auftakt

Einen Schwerpunkt im Kultursommer steuert diesmal der Weinheimer Kabarettist und Kulturveranstalter Franz Kain bei. Schon die erste Veranstaltung im Schlosshof am Donnerstag, 14. Juni, läuft unter seiner Federführung: Auf der Bühne steht dann der Kurpfalz-Kabarettist „Chako“ Habekost mit seinem Programm „De Weeschwieisch-Män“.

Franz Kain selbst legt die Premiere seines nächsten Solo-Programmes im Juli in den Kultursommer, ebenfalls den Schlagerabend „Zweisamkeit“, desweiteren sorgt er für zwei Revival-Abende: Die „Simon&Garfunkel-Band“ tritt am 20. Juli auf der Stadtwerke-Bühne im Schlosshof auf, die „Queen Kings“ am 27. Juli. Weitere Highlights sind das vom Café Central organisierte „Open Min Air“ am 30. Juni, das Internationale Kulturfest am 8. Juli und das Open Air des Muddys Clubs am 4. August.