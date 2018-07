Shoppen, Spielen, Tippen

Anzeige

Für die Kleinen gibt es Kinderschminken und Luftballonmodelage, Straßenmalerei und eine Hüpfburg – vorausgesetzt es bleibt trocken.

Aber der 15. Juli ist in diesem Jahr auch in anderer Hinsicht ein besonderer Tag. Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft wird um 17 Uhr angepfiffen und für echte Fußballfans ist das in jedem Fall sehenswert – auch ohne deutsche Beteiligung.

Zwar war das beim Vorbericht auf das Bachgassenfest im Juni eine noch „geradezu lächerliche Annahme“, aber manchmal laufen die Dinge eben doch gänzlich anders als erwartet.

Insofern kann das Fest in der Bachgasse seinen ganz normalen Verlauf nehmen und wer will, kann sich das Endspiel beim Public Viewing im Hotel-Biergarten anschauen.

Außerdem verbinden die Gewerbetreibenden das Sportereignis mit einem Gewinnspiel: Teilnehmer tippen das Ergebnis des Finales und können mit etwas Glück einen Einkaufsgutschein gewinnen.

Die Gewinner des Tippspiels werden im Anschluss an das Public Viewing auf der Terrasse des Hotels am Kronepark ermittelt.

Die Geschäfte in Auerbach sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Einkaufsmeile zieht sich von der Bachgasse bis zur Otto-Beck-Straße. Wegen des verkaufsoffenen Sonntags ist dieser Abschnitt der Darmstädter Straße am 15. Juli von 12 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.07.2018