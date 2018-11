Shoppingparadies für Frauen

Stöbern, shoppen, glücklich sein: Diese Veranstaltung lässt das Herz vieler Damen der Rhein-Neckar Region höher schlagen. Denn im November kommt der Fashion Flash nach Mannheim und verwandelt den Rosengarten in ein Shopping-Paradies für modeaffine Frauen – und alle Artikel sind bis zu 70 Prozent reduziert. Beim Fashion Flash handelt es sich um den größten Pop-up-Outlet Store in Deutschland, welcher günstige Preise und eine entspannte Eventatmosphäre miteinander vereint. Zu entdecken gibt es eine riesige Auswahl von rund 10 000 stark reduzierten Paar Schuhen. Ob lässige Sneaker, elegante Pumps, trendige Schnürer oder bequeme Stiefel – beim Fashion Flash ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Das Sortiment besteht aus einem riesigen Mix von Marken, Modellen und Styles. Hier finden die Besucherinnen tolle Einzelstücke im Schuh- und Handtaschensortiment exklusiv für Frauen. Da die Preise stark reduziert sind, sind nicht alle Styles, Marken und Modelle in jeder Größe verfügbar, was jedoch eine aufregende Shopping-Entdeckungsreise ermöglicht mit einer garantiert bunten Auswahl. Ob atemberaubende High-Heels oder eine trendige Handtasche, neben vielen bekannten Marken werden die Veranstalter den Ladies ebenfalls kleine aber trendige Labels präsentieren. Für Nachschub ist durch permanentes Nachlegen gesorgt, so dass bis zuletzt eine gleichbleibende Auswahl auf der 1200 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche zu bestaunen sein wird, verspricht der Veranstalter.

Abgerundet wird das Shoppingerlebnis durch Gratissekt und angesagte Musik. „Auch dieses Mal wird es wieder ein entspanntes Einkaufserlebnis in Wohlfühlatmosphäre mit tollen Überraschungen geben“, verspricht Projektleiter Marcos Martinic, der den Fashion Flash schon über 200 Mal in der ganzen Republik veranstaltet hat.

Das 2013 gegründete Berliner Start-Up „F&P Stock Solution GmbH“ hat es sich zur Aufgabe gemacht „echtes“ Einkaufen wieder in den Fokus zu rücken. Warum? Weil echtes Einkaufen einfach Spaß macht – und das kommt bei den Kundinnen der Outlet Events gut an. Bei bisherigen Fashion Flashs in Hamburg, Köln, München, Leipzig und vielen weiteren angesagten Städten konnte dieses Konzept schon viele Besucherinnen mit niedrigen Preisen und einer vielfältigen Auswahl beglücken. So verbinden das Veranstaltungs-Team die Vorteile des Online Shoppings mit denen eines realen Events und das Ganze zusammen ergibt den Fashion Flash.

Der Eintritt zum Fashion Flash ist frei. Die Öffnungszeiten sind am Dienstag, 20. November, von 10 bis 20 Uhr und am Mittwoch, 21. November, von 10 bis 20 Uhr.red/pr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018