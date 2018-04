Showroom lädt zum Testen ein

Anzeige

Das Autozentrum Lind mit der Marke Peugeot ist vielen im Rhein-Neckar-Raum bereits ein Begriff. Den Standort Frankenthal existiert schließlich auch schon seit vier Jahrzehnten unter der Löwenmarke. Die Filiale Bensheim kam 2009 als fester Standort des Autozentrum Lind dazu.

Wenn man im Berliner Ring 149 in Bensheim ankommt, trifft man beim Umschauen und Test-Sitzen im blitzblanken Showroom schnell auf Kiyas Büyükodabasi, Karl Pfleger und auch Geschäftsführer Markus Lind ist persönlich vorne mit dabei. Seit Januar bedienen Karl Pfleger und Markus Lind mit einer neu ins Leben gerufenen Abteilung speziell den Geschäftskunden und Buisness-toBuisness-Bereich. Umfassende Beratung zu Neuwagen, Gebrauchtwagen und Nutzfahrzeugen wird hier groß geschrieben. Die Verkäufer sowie der Namensgeber und Geschäftsführer sind für jedes Gespräch offen und beantworten gerne alle Fragen – auch die schwierigen. „Das Reizthema derzeit im Autohaus, ist fraglos die Dieseldebatte“, sagt Kiyas Büyükodabasi. „Zum Glück haben wir alledem unsere Euro 6d-Temp Diesel mit Ad-Blue entgegenzusetzen, hiermit sind wir Vorreiter, was saubere Dieselmotoren betrifft, unsere Turbodiesel erfüllen schon die Abgasnorm 2021. Mit uns fahren Sie garantiert weiter in jede Stadt.“ Er strahlt, als er davon erzählt, sichtlich etwas stolz auf die Leistung des Herstellers Peugeot. Dieser überzeugt mit seiner Modell-und Motorenpalette gerne eher leise – mit Taten statt Worten. Ad-Blue, Partikelfilter und energieeffiziente Motoren bei Diesel und Benzinern sind hier eine Selbstverständlichkeit und Serienausstattung – ohne viel Furore.

Neben den Automobil-Marken Vertretungen von Peugeot, Peugeot Scooters, Lada und SSangYong, vertreibt das Autozentrum Lind auch die Marke Webasto, die bekannt für ihre Standheizungen ist, die vor Ort in Bensheim fachmännisch eingebaut werden.