Singen und basteln im Advent

Dem Alltagsstress entfliehen, einfach mal abschalten, sich auf Advent und Weihnachten einstimmen – all das ist möglich beim Singen für junge Menschen und Junggebliebene am Freitag, 7. Dezember, von 20 bis 21 Uhr im Turnraum der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt (Eingang Ulmenweg). Zum Singen von Advents- und Weihnachtsliedern in gemütlicher Runde bei Plätzchen, Tee und Punsch sind alle eingeladen, die Freude am Singen haben.

Angebot für Kinder ab fünf Jahren

Und unter dem Motto „Weihnachten steht vor der Tür“ lädt das Vorbereitungsteam des offenen Kindertreffs „Kunterbuntes Kinderchaos“ am Samstag, 8. Dezember, von 15.30 bis 17 Uhr Kinder ab fünf Jahren zu einem Adventsnachmittag in die unteren Räume des Gemeindehauses der evangelischen Gemeinde in der Weststadt, Eingang Ulmenweg, ein.

An verschiedenen Stationen kann allerlei Advent- und Weihnachtliches gebastelt werden. Adventslieder und eine kleine Geschichte bei Plätzchen und Kerzenlicht stimmen auf die Vorweihnachtszeit ein.

Weitere Informationen gibt es bei Gemeindediakonin Heike zur Brügge, Telefon 06201/59 24 93. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018