Singender Nachwuchs rockt die Bühne

Bis weit vor die Eingangstür der Keltensteinhalle war das lautstarke Klatschen der Besucher des Chorfestes zu hören. Der Auslöser dieser Begeisterungswelle war der Auftritt des Chors der Neubergschule aus Dossenheim, unter der Leitung von Markus Ranzenberger. Mit ihrer Interpretation des Status-Quo-Evergreens „Rockin All Over The World“ vereinnahmten die rund 80 Schüler das Publikum im Handumdrehen. Stilecht wurden dazu die Luftgitarren ausgepackt, die Köpfe nickten im Takt – eine perfekte Choreografie, die den pfiffigen Liedtext „Wir rocken mit dem Schülerchor“ ergänzte.

Durchgängig gut besucht war das zweitägige Festival, das vom Sängerbund (SB) Oberflockenbach ausgerichtet wurde. Zum zweiten Mal veranstaltete der Dachverband „Sängerkreis Weinheim“, dem 39 Vereine aus der Region angehören, das Chorfest.

Teilgenommen haben in diesem Jahr 24 Singgemeinschaften mit rund 770 Vokalisten. Die Mitglieder des SB Oberflockenbach um den Vorsitzenden Klaus Dennenmoser sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Die 450 Plätze in der Keltensteinhalle in Rippenweier waren während des Programms am Samstag und Sonntag fast durchgehend heiß begehrt.