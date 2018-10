Singkonzert bei der AWO

Ob mit oder ohne Handicap, im Singen geübt oder ungeübt: Alle, die gern in Gemeinschaft singen sind wieder zum Mitsingkonzert am Donnerstag, 18. Oktober, eingeladen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Haus der AWO Rhein-Neckar in der Burggasse 23 in Weinheim. Die vergangenen vier Mitsingkonzerte im Sommer waren immer gut besucht und fanden Anklang beim bunt gemischten Publikum. Gesungen werden Lieder und Kanons aus aller Welt. Katharina Messner und Janne Richter leiten weiterhin den Gesang an und begleiten mit Harfe, Klavier und Gitarre, Anna Hansen verzaubert am Cello. Durch kooperierende Chöre fällt das Mitsingen leicht, da man sich einfach „dranhängen“ kann.

Eintritt ist frei

Das Projekt wird durch die Aktion Mensch gefördert. Dass Singen nicht nur Spaß macht, sondern auch gesund ist und Immunsystem und das mentale Gleichgewicht stärkt, belegen inzwischen zahlreiche Studien. Der Eintritt zum Mitsingkonzert ist frei, eine Spendenbox wird bereitstehen. Um eine Anmeldung wird gebeten. Ein weiteres Konzert wird im Dezember stattfinden.

Weitere Infos und Anmeldung unter: AWO Rhein-Neckar, Janne Richter, Burggasse 23, Weinheim, Telefon: 06201/4853416, oder E-Mail: janne.richter@awo-rhein-neckar.de. wn

