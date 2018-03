Skrupelloser Finanzhai wird bedroht

Anzeige

Antonia Hodgsons neues Buch in der Tom-Hawkins-Reihe, „Sündenhaus“, führt in die Zeit einer der ersten großen Wirtschaftskrisen der Neuzeit zurück. 1720 platzte in England die sogenannte „Südseeblase“: Spekulative Aktienkäufe und ein überhitzter Markt führten zu einem beispiellosen Börsencrash. Es kam zum Verlust von Millionenvermögen, der weite Teile der Bevölkerung ruinierte.

Umso verhasster waren diejenigen, die clever genug waren, ihr Geld rechtzeitig zu retten. So auch John Aislabie, als Schatzkanzler entscheidend verantwortlich für den Finanzskandal, der sein riesiges Vermögen bewahren konnte. Nun erhält er Morddrohungen.

Langatmige Handlung

Tom Hawkins, der Mann fürs Grobe von Königin Caroline, wird nach Yorkshire geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Leider fällt der Roman deutlich gegenüber seinen Vorgängern ab. Die Handlung verläuft langatmig und ohne dramaturgische Höhepunkte. Eine fade Szenerie folgt im immer gleichbleibenden Tempo auf die andere, ohne dass der Leser das Gefühl hat, es passiert einmal etwas. dpa