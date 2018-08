So heiß wie im Mississippi-Delta

Anzeige

Mächtige Soulstimme

Bei temperamentvollen Songs wie „Blues Is My Business“ ließ sie sicherlich nicht nur mit ihrer mächtigen Soulstimme, sondern auch mit ihrer Kunst, beim Tanzen jeden Körperbereich einzeln zu bewegen oder mit der Art, sich lasziv Wasser auf die Zunge zu tröpfeln, die Herzen der männlichen Zuschauer höher schlagen. Bei dem langsamen Bluestitel „Hear Me“ verstand es Riggins, jedem Zuschauer das Gefühl zu geben, nur für ihn zu singen.

„Do you feel the Blues?“ fragte sie ins Publikum. Ja, die Zuschauer fühlten den Blues, man konnte es daran erkennen, wie sie an ihren Lippen hingen. Um ihrem Publikum ganz nahe zu sein, verließ sie auch mal die Bühne und sang und tanzte durch die Zuschauerreihen. Die 38-Jährige scheint das Potenzial zu haben, eine der besten Bluessängerinnen ihrer Generation zu werden.

Auch die vierköpfige Band an ihrer Seite ließ keine Wünsche offen. Der junge „Little“ Steve ist nicht nur ein exzellenter Bluesgitarrist, er verfügt auch über eine rauchige Bluesstimme. Jan de Ligts vitales Saxofon-Spiel verlieh gerade ihren innigen Bekenntnissen zum Blues zusätzliche Intensität. Beim Top Act des Abends musste Moderator Sven Offermanns nicht viel erklären. Die siebenköpfige „Tommy Schneller Band“ aus Osnabrück ist bekannt für Blues, Rock, Funk und Soul, vor allem ist sie jedoch ein Garant für gute Laune und ausgelassenes Tanzen.

Mit dem Titel „Trust in Yourself“ bildete die wilde, ungezähmte Hammond-Orgel von Kiril Vorwald zusammen mit dem fetten Bläsersound von Tommy Schneller (Saxofon), Dieter Kuhlmann (Posaune) und Christian Winninghoff (Trompete) das Kommando, die Tanzfläche zu stürmen. Es wurde langsam dunkel, die Bühnenstrahler wirkten bunter, die Zuschauermenge hatte sich auf rund 500 erhöht, die Hitze blieb konstant.

Geradezu sensationelle Voraussetzungen, eine heiße Blues-Nacht mit der Authentizität ihres Ursprunges, dem Mississippi-Delta, zu feiern. Wer die mit zahlreichen Musikpreisen ausgezeichnete „Tommy Schneller Band“ kennt, weiß, dass sich bei ihr Blues, Funk, Rock und Pop freundschaftlich die Hand reichen. Das gibt dann diesen herrlich tanzbaren Groove, den der sympathische Bandleader mit kleinen Anekdoten auflockerte, wie der Story über seine Putzfee, der er den „Cleaning Lady Blues“ gewidmet hat. rav

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.08.2018