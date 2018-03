So viele Grippefälle wie noch nie

Anzeige

Das Influenza-Virus hat schon viele Baden-Württemberger erwischt. Dem Landesgesundheitsamt wurden in der vergangenen Woche (12. bis 18. Februar) mit 3197 Influenzafällen so viele wie noch nie zuvor in einer Woche gemeldet, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der seit Beginn der Grippesaison gemeldeten Fälle ist demnach auf 12 861 (Stand: 21. Februar) gestiegen. Zum Schutz vor einer Ansteckung weisen Behörden auf einfache Verhaltensregeln hin: Man solle sich regelmäßig und gründlich die Hände waschen und sich nicht ins Gesicht fassen. Eine Impfung wird empfohlen.