Solaranlage aufs Dach gebaut

Anzeige

Schwetzingen.Nachhaltigkeit wird bei Decathlon nach eigenen Angaben groß geschrieben. Seit wenigen Tagen wird das 40 000 Quadratmeter große Logistikzentrum des Sportartikelherstellers in Schwetzingen mit regenerativem Strom vom Dach des Gebäudes betrieben. Hier werden rund 750 000 Kilowattstunden im Jahr produziert, welche für die schnellstmögliche Bearbeitung der Lieferungen sowie für den Betrieb der Filiale verwendet werden.

„Wir nutzen die selbst erzeugte Energie für unsere teilautomatisierten Hochregallager, für PC-Arbeitsplätze, Beleuchtung und um unsere Elektro-Gabelstapler aufzuladen“, sagt Projektleiter Recep Sari.

Im größten Logistikzentrum des Unternehmens in Deutschland arbeiten 750 Mitarbeiter. Diese bedienen die Logistik für das gesamte Sortiment, rund 35 000 verschiedene Artikel für fast 100 verschiedene Sportarten. Beliefert werden von hier aus der Großteil der 52 Filialen in Deutschland sowie einige Filialen in den Niederlanden und der Schweiz. Außerdem erhalten auch alle deutschen Online-Kunden ihre Pakete aus Schwetzingen.