Sommerfest unter dem Motto „Folk im Wald“

Anzeige

Es hat nach mittlerweile 16 Jahren schon mehr als Kult-Status und ist in Weinheims südlichem Ortsteil Lützelsachsen das Sommer-Event Nummer eins: das Live-Music-Fest „Folk im Wald“ unter den offenen Zelten am Schützenhaus in der Dornbach.

Am Samstag, 7. Juli, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) wird die siebenköpfige Folkband „Brothers & Others“, deren Mitglieder aus Lützelsachsen und Umgebung kommen, mit ihrem Acoustic-Sound, mehrstimmigen Gesang und einem Programm aus Irish-Folk-Stücken gemischt mit bekannten Guitarsongs der Flower-Power-Zeit, die Gäste einmal mehr in einen stimmungsvollen musikalischen Sommerabend entführen. Gerade der Mix dieser beiden Genres, der in der Rhein-Neckar-Region einmalig ist, zeichnen Brothers & Others seit über 25 Jahren besonders aus.

Die melodischen, durch verschiedene Leadsänger abwechslungsreichen Song-Arrangements begeistern aber nicht nur hier Jung und Alt, so spielte die Formation Gigs in Kanada und Frankreich und hatte unzählige Pub-Gigs in Irland, wo sie alle zwei Jahre mit dem Wohnmobil tourt. In diesem Jahr wird erstmals der neue Bassist der Band, Rolf Lochbühler - auch ein gebürtiger Lützelsachsener, neben Karl und Erich Fading, Manfred Papp, Torsten Roschlaub, Heidrun Holderbach und Robert Schickle – bei „Folk im Wald“ dabei sein.