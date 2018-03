Sorge nach Giftköder-Funden

Anzeige

Immer wieder legen Unbekannte in Mannheim vergiftete Köder aus und gefährden dadurch das Leben vieler Hunde. Kürzlich waren in Käfertal präparierte Hackfleischstückchen verteilt worden. Die Mannheimer Familie Eicher (Bild) hat diese Woche berichtet, wie es ihrer Mischlingshündin Jacky (r.) nach einem Spaziergang auf dem Feld plötzlich zusehends schlechter ging. Der Besuch in der Tierklinik brachte die Gewissheit: Der Hund war vergiftet worden. Drei Tage lang musste die Mischlingshündin in einer Tierklinik bleiben. Anfangs war nicht klar, ob sie überlebt.