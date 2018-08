Sorgt Edelfingen weiter für Furore?

Anzeige

Zwischen Platz eins und fünf der Abschlusstabelle in der Kreisliga A 3 der letzten Saison lagen nur sieben Punkte. Gleich fünf Teams – Markelsheim/Elpersheim, Creglingen, Dörzbach/Klepsau, Weikersheim/Schäftersheim und Aufsteiger Bieringen – kämpften um den Titel. Dieser Titelkampf verlief spannend bis zum Schluss, obwohl die SGM Markelsheim/Elpersheim bis auf drei Spieltage immer auf Platz eins lag, aber nie einen entscheidenden Vorsprung herausspielen konnte. Erstmals als Spielgemeinschaft spielt man nun in der Bezirksliga, Trainer Marco Reuß schaffte gleich in seinem ersten Jahr den ersehnten Aufstieg.

Die A 3 spielt wieder mit 15 Vereinen. Aus der Bezirksliga kommt die SGM Taubertal/Röttingen wieder zurück in die A 3. Der FC Creglingen holte sich in einem tollen Endspurt die Vizemeisterschaft, scheiterte aber im ersten Entscheidungsspiel der Relegation zur Bezirksliga in Amrichshausen am SV Westheim und ging mit 0:7 Toren regelrecht unter. Nach nur einem Jahr musste der TSV Althausen/Neunkirchen nach einer ganz schwachen Runde sofort wieder absteigen. Vor einem Jahr war dem TSV über die Relegation der Aufstieg gelungen, die Euphorie war aber schnell verflogen.

Gleich zwei Clubs steigen aus der Kreisliga B in die Kreisliga A 3 auf. Der SV Edelfingen schaffte es im zweiten Anlauf und holte sich mit 13 Zählern Vorsprung vor dem SV Wachbach II die Meisterschaft in der B 4 – man darf gespannt sein auf die „Multi-Kulti-Truppe“ um Toptorjäger Sandro Wolfart, die es versteht, einen gepflegten Fußball zu spielen. Aus der Kreisliga B 2 kommt mit dem Vizemeister FC Phoenix 2002 Nagelsberg ein völlig neues Gesicht in die Liga. Auch die Mannschaft um Spielertrainer Witali Baron besteht aus Spielern verschiedener Nationen, erzielte in 30 Spielen 125 Tore. Der FC schaffte den Aufstieg in der Relegation durch einen klaren Sieg gegen den SV Wachbach II im Entscheidungsspiel und schlug dann in Apfelbach in einem hochspannenden Spiel nach Verlängerung und Elfmeterschießen den A3-Vorletzten SV Berlichingen/Jagsthausen. Die Jagsttäler steigen dadurch ab und spielen künftig in der B 2.