Soundtrack eines Lebensgefühls

Am 25. September 1965 war es soweit: Tagesschausprecher Wilhelm Wieben kündigte im Deutschen Fernsehen die erste Live-Sendung „mit jungen Leuten für junge Leute“ an. Der „Beat Club“ flimmerte zum ersten Mal über die deutschen Schwarz-Weiß-Bildschirme, und ein 21-jähriges Mädchen mit dunkler Mähne und einem Minirock, der nicht kürzer hätte sein dürfen, kündigte frisch und wortgewandt Weltstars wie Barry Mc Guire, Albert Hammond, Bands wie die Bee Gees oder die Gruppe mit dem unaussprechlichen Namen „Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich’“ an.

Für deutsche Eltern war eine Art Revolution ausgebrochen, und mittendrin die junge Architekturstudentin Uschi Nerke, mit der man bald den Begriff „Kultmoderatorin“ verband. 53 Jahre später trägt die gebürtige Sudetendeutsche zwar keine Miniröcke mehr, die schwarze Mähne ist etwas dünner geworden, die Stimme etwas rauchiger, jedoch das Mädchenhafte verkörpert sie immer noch. Davon konnten sich am Samstagabend im Schlosshof die Zuschauer überzeugen, die sich vorwiegend aus den ehemaligen „Halbstarken“ der 60er-Jahre zusammensetzten.

Mit dem Beatclub-Jingle betrat Uschi Nerke in schwarzer Hose und Glitzer-T-Shirt die Bühne und nahm ihr Publikum mit in eine Zeit, als noch Liebesbriefe statt E-Mails geschrieben wurden. Mit zahlreichen Anekdoten über ihre Begegnungen mit Kult-Bands wie der Spencer Davis Group, den Beachboys oder „The Mamas & The Papas“ schwärmte Uschi Nerke von einer Zeit, die viele Zuschauer, laut ihrer Kommentare, als ihre schönste bezeichneten. Doch die Ansagen der ehemaligen Beatclub-Moderatorin betrafen an diesem Abend einzig und allein zwei Vollblutmusiker, die sie 2014 auf einer Kreuzfahrt als „Flower Power Men“ kennen lernte. „Ich war restlos begeistert, wie die beiden wahrhaft virtuosen Gitarristen und Sänger sämtliche Kulttitel der 60er-Jahre rauf und runter interpretierten.“