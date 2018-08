„Spätzünder“ können sich noch entscheiden

Anzeige

In der zweijährigen Berufsfachschule zum Beispiel, die zum Realschulabschluss führt, lernt man nicht nur völlig Neues wie Textverarbeitung, Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Im Fach „Individuelle Förderung“ wird die Sozialkompetenz der Jugendlichen enorm gestärkt. Die Schüler lernen hier in Projekten wie in Kindergärten, Tier- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, aber auch in Handwerksbetrieben oder Umweltorganisationen, wie man sich für das Gemeinwohl einsetzt und, dass so ein Einsatz für andere glücklich macht.

„Zudem bekommt man viel Anerkennung von Lehrerschaft und Schulleitung für den Einsatz. Das tut den Schülern gut, wenn sie einmal nicht nur für fehlendes Material oder Hausaufgaben gerügt werden, sondern viel Lob erhalten“, meint auch Silvia Müller, die seit etwa 25 Jahren Klassenlehrerin in der zweijährigen Berufsfachschule ist.

Info: Details auf der Homepage www.jprs-weinheim.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.08.2018