Spannender Politthriller

Anzeige

Einen Kriminalfall mit komplexen politischen Zusammenhängen hat Uli T. Swidler für seinen Thriller „Roh“ entwickelt. Im Mittelpunkt steht der Kölner Streifenpolizist Carl Gruber. Als er einen Verdächtigen nach einem Raubüberfall verfolgt, gerät er in einen Hinterhalt und wird niedergeschlagen. Als er wieder aufwacht, ist der junge Türke, den er verfolgt hatte, mit Carls Dienstwaffe erschossen worden. Gruber macht sich daran, die Hintergründe für die Tat herauszufinden. Dabei stößt er auf mehrere radikale Gruppen, die das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in Deutschland sabotieren wollen. Swidler hat dem Thema religiöser Fundamentalismus und politische Verbrechen einige interessante neue Aspekte abgewonnen und in eine spannende, wendungsreiche Handlung eingebaut (Uli T. Swidler: „Roh“. Europa Verlag, München. 416 Seiten, 17,90 Euro). dpa