Sparda bietet Cyber-Hilfe

Schwetzingen.Kinder und Jugendliche wachsen heute anders auf als noch ihre Eltern. Telefonzellen, dicke Enzyklopädien aus Papier oder gedruckte Faltkarten sind für sie Relikte aus einer längst vergangenen Zeit. Und tatsächlich hat die Digitalisierung den Alltag an vielen Stellen einfacher gemacht – jedoch auch gefährlicher. Denn Cyber-Kriminelle können sich leider immer noch darauf verlassen, dass das Wissen um den Schutz im Netz längst nicht so ausgeprägt ist, wie seine Nutzung! Das will Sparda Surf Safe ändern und gastierte mit spannenden Live-Hacking-Vorträgen in Schwetzingen.

Schüler der fünften und sechsten Klassen sowie der berufsbildenden Schulen konnten einen Einblick in die Welt der Hacker bekommen und am eigenen Leib erfahren, wie schnell man selbst zum Opfer von Cyber-Kriminalität werden kann.

Bereits seit Jahren ist Referent und Profi-Hacker Erwin Markowsky mit Sparda Surf Safe unterwegs. Markowskys Erfolgsrezept für gebannte Zuhörer: Eine kleine Demonstration seiner Fähigkeiten als Hacker, beispielsweise durch einen Webcam- oder Kennwort-Hack. „Nach dem Hack kann man in den Räumen fast eine Stecknadel fallen hören, so verblüfft sind die Schüler“, sagt Markowsky. Aber dieser Schockmoment sei wichtig, denn danach würden die Jugendlichen wesentlich aufmerksamer folgen und die Bereitschaft, das Gelernte anzuwenden, steige deutlich.