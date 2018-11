Spaß im „Land der Pharaonen“

Die Planungen im Legoland Deutschland Resort für die neue Saison 2019 laufen schon wieder auf Hochtouren: Das „Reich der Pharaonen“ wird sich nämlich im nächsten Frühjahr zu einem großartigen, neuen Themenbereich verwandeln, der besonders Gäste ansprechen soll, die ihren Adrenalinkick mit der gesamten Familie erleben wollen. Mit Hilfe der Filmheldin „Elena“ werden die Besucher schon vorweg auf das große Abenteuer eingestimmt.

Während das Legoland auf eine erfolgreiche Saison 2018 zurückblickt, arbeiten die Mitarbeiter bereits geschäftig an neuen Ideen, um die Besucher auch im kommenden Jahr zu begeistern. Neben neuen spektakulären Shows sollen die Attraktionen „Pyramiden Rallye“ und „Wüsten X-kursion“ im neu geschaffenen „Land der Pharaonen“ den Spaßfaktor im bayerischen Familienfreizeitpark in Günzburg noch mal steigern. Damit die Besucher schon vorweg einen Einblick davon bekommen, wie das neue Land entsteht, begleitet das Social Media Team des Parks die Entdeckerin „Elena“ bei ihren Erkundungstouren durch den neuen Bereich. In Film-Episoden begegnen die Gäste dabei angriffslustigen, fliegenden Mumien, bevor sie den neuen Themenbereich ab der Saisoneröffnung am 6. April leibhaftig erobern können. bubm/zg

Info: www.legoland.de/ neuheiten-2019/

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018