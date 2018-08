Spaßfußball beim Abenteuer

Anzeige

Die Spvgg 06 Ketsch II feierte den größten Erfolg ihres Bestehens. Mit dem 4:3 bei der TSG Eintracht Plankstadt II am letzten Spieltag der vergangenen Saison erreichte die Elf von Trainer Johann Strunk die Meisterschaft und damit den Direktaufstieg in die Kreisliga. Damit betritt die Ketscher Reserve Neuland und dürfte als größter Außenseiter der letzten Jahre ins Rennen gehen.

„Wir werden nur auf uns schauen. Wir werden auch Spiele gewinnen und sind immer für Überraschungen gut“, fühlt sich Strunk in der Rolle als Oberhaupt des kleinen gallischen Dorfes sehr wohl. Die verschworene Gemeinschaft, das Auftreten als Einheit waren der Garant für den Aufstieg und sollen konserviert für weitere neun Monate werden, um als Basis für den Klassenerhalt zu dienen. „Es zählt nichts anderes“, betont Strunk.

Kader Spvgg 06 Ketsch II Trainer: Johann Strunk (48). Tor: Max Giesel (24), Stephan Ressel (27), Jens Wahle (35). Abwehr: Jan Eppel (20), Bora Altindis (32), Niko Gäbert (24), Jochen Metz (27), Marco Rey (25), Yannick Schmetzer (20), Marc Schmitt (19/Jugend), Fabian Flörchinger (18/Jugend). Mittelfeld: Özgür Cakiroglu (33), Kai Albers (32), Rico Bieda (21), Timo Kemptner (31), Ömer Kilichan (20), Matthias Sommer (43), Oliver Gärtner (24), André Salm (24/Schwetzingen II). Angriff: Lukas Kartmann (30), Kevin Klebert (24), Janis Orians (23), Steffen Rohr (36), Dorian Duda (22/SV 98 Schwetzingen II), Fabian Puente (19/Jugend). Abgänge: Philipp Stoltz (SV Rohrhof), Sercan Cukurova (Pause).

Arbeitsweise kaum verändert

An seiner Arbeitsweise hat er trotz des Liga-Sprungs nach oben kaum etwas verändert. „Wir laufen jetzt in der Vorbereitung und im Training nicht mehr als vorher auch. Man hat in der letzten Saison in den Spielen gesehen, dass wir hinten raus immer noch mal nachlegen konnten“, so Strunk. Somit liegt das Hauptaugenmerk auf den spielerischen Elementen, der Spaßfußball soll auch weiter bei der Ketscher „Zweiten“ zelebriert werden. Wichtig dabei ist, das Gefühl der errungenen Meisterschaft so weit wie möglich in die neue Spielzeit zu transportieren.