Spaziergang rund um Wildkräuter

Bärlauch ist derzeit wieder in aller Munde. Und immer wieder taucht die Frage nach der Verwechslungsgefahr auf. Bei der Wildkräutertour mit Doris Winkenbach heute, Dienstag, 17 Uhr in Weinheim, wird es unter anderem auch darum gehen: Wie unterscheide ich Bärlauch von Aronstab, Herbstzeitlose und Maiglöckchen; was sind die wesentlichen Merkmale?

Treffpunkt ist in der Röntgenstraße 2 am GRN-Klinikum, beim ersten Kreisel an der Zulassungstelle/Kreiskrankenhaus. Die Exkursion dauert etwa zwei Stunden und endet mit einer kleinen „Warmverkostung“. Die Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro. Kinder bis zwölf Jahre frei. Rezepte, Tipps und Bärenlauch-Setzlinge zum Mitnehmen sind inbegriffen. Verbindliche Anmeldung über Stadt Weinheim bei der Touristinfo unter Telefon 06201/87 44 50. whm