Spiele neu entdecken

Am Samstag, 29. September, gibt es in Weinheim wieder die Möglichkeit, Spiele preiswert zu erwerben und sich vorher den Inhalt und die Anleitung anzuschauen. Im Gemeindehaus am Markusturm (Ulmenweg/ Ecke Birkenweg) in der Weinheimer Weststadt findet zum sechsten Mal der jährliche Brettspielmarkt des Spieletreffs der Gemeinde statt. Von 14.30 bis 17 Uhr können gebrauchte und teilweise auch neue Brett-, Karten-, Würfel- und Denkspiele für alle Altersklassen gekauft und anschließend an dafür bereitgestellten Tischen gleich ausprobiert werden.

Erlös für Kinder- und Jugendarbeit

Parallel dazu findet ein Spieletag von 14 bis 20 Uhr für alle ab acht Jahren statt, die gerne spielen. In dessen Rahmen wird ab 15.30 Uhr ein Qwixx-Turnier angeboten, bei dem die drei Erstplatzierten des Turniers Spielepreise und Urkunden erhalten und sich für die Teilnahme an der deutschen Qwixx-Meisterschaft qualifizieren können. Für die Besucher werden Kaffee, Kuchen, belegte Brötchen und Getränke angeboten. Der Erlös aus dem Brettspielmarkt fließt in die Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Gemeinde in der Weststadt. Rückfragen und Anmeldung für das Turnier unter weinheimerspieletreff@hotmail.com. wn

