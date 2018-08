Mannheim.Spirituelle „Reise“-Ziele sind im Katholischen Stadtdekanat Mannheim ganzjährig erreichbar. Verbunden im Glauben finden sich in den Gottesdiensten der muttersprachlichen Missionen immer auch Einflüsse der Herkunftsländer. An Sonntag, 25. August, wird die Heilige Messe um 9.30 und 12 Uhr auf Polnisch in St. Matthäus (Spitalkirche, E 3, 7) gefeiert. Die rumänische Gemeinde lädt um 10.30 Uhr in St. Pius (Holbeinstraße) zum Gottesdienst ein und die Gläubigen der kroatischen Gemeinde kommen um 13 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche (Moltkestraße 14) zusammen. schu/(Bild: pixabay.de/stokpic)

