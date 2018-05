Anzeige

Wolfsburg.VW legt beim Golf GTI noch einmal nach. In Anlehnung an die 350 PS starke Rennversion aus der TCR-Serie wird es zum Jahresende eine neue Spitzenvariante des Kompaktsportlers geben. Mit Straßenzulassung, aber auf Wunsch ohne elektronische Geschwindigkeitsbegrenzung soll dieser Golf GTI TCR mit seinem 2,0 Liter großen Vierzylinder mit 290 PS maximal 270 km/h schnell werden. Zum erstarkten Motor gibt es eine sogenannte Vorderachsquersperre und eine Hochleistungsbremsanlage. Hinzu kommt ein deutlich differenziertes Design, das sich vom konventionellen GTI vor allem durch wuchtigere Anbauteile an Front, Flanken und Heck unterscheiden soll. tmn