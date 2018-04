Sportler sammeln Müll ein

Anzeige

Als erste in der ganzen Metropolregion ist Ludwigshafen jetzt auch Plogging-Stadt. „Plogging“ heißt der Trend aus Schweden: So wird eine Saubermach-Aktion in der Stadt mit einem sportlichen Lauf verbunden. Die Wortneuschöpfung setzt sich zusammen aus „plocka“, Schwedisch für sammeln, und Jogging, also laufen. Und die Aktion in die Chemiestadt geholt haben nun Ruderverein und Lauf-Club. Rund 50 Läufer machten sich auf der Parkinsel auf den Weg, mit Müllsäcken in der Hand (Bild). Geschätzt 80 bis 90 Kilogramm Abfall wurden gesammelt.