Sportlich und komfortabel

Anzeige

Genf.Die Renaultmarke Alpine zeigt für ihren Mittelmotor-Sportwagen A110 zwei neue Varianten auf dem Genfer Autosalon (noch bis 18. März). In der Linie Pure werden die sportlichen Eigenschaften des Zweitürers betont. Sie ist gewichtsreduziert und wiegt weniger als 1100 Kilo – auch dank leichter Schalensitze, die pro Stück nur 13,1 Kilo wiegen. Das komfortorientierte Pendant dazu gibt die Variante Légende. Sie soll auf langen Stecken punkten und bietet unter anderem sechsfach verstellbare Ledersportsitze.

In beiden Autos arbeitet ein Turbobenziner, der aus 1,8 Litern Hubraum 252 PS schöpft und die Leistung über ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen an die Hinterräder weitergibt. Die Preise starten bei 54 700 Euro (Pure) beziehungsweise 58 500 Euro (Légende). Die Neuauflage des Sportwagenklassikers Alpine A110, der bis 1977 gebaut wurde, debütierte vor einem Jahr auf dem Autosalon in Genf. Sie orientiert sich optisch an dem Ur-Modell, das Erfolge bei Rallyes und Langstreckenrennen feierte. tmn