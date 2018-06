Sportwagen für den Alltag

Anzeige

Hohe Kurvendynamik

Beim Start donnert der RS3 vehement los. Die armen Nachbarn! Sie bekommen hautnah zu spüren, dass zurzeit ein 400-PS-Fahrzeug in der Tiefgarage steht. Nur schnell weg – was erwartungsgemäß kein Problem ist. Rund vier Sekunden braucht der RS3 bis 100 km/h. Auf dem Papier lässt er einen Porsche 911 Carrera S stehen. Der – das sei nur am Rande bemerkt – fast exakt das Doppelte kostet.

Bei einer derartigen Dynamik sollten Kurven dem Fahrer keinen Angstschweiß ins Gesicht treiben. Deshalb bestückt Audi den RS3 mit der sogenannten radselektiven Momentensteuerung. Sie bremst die entlasteten kurveninneren Räder leicht ab. Die Folge: Das Handling bleibt flüssig und stabil. Für alles darüber hinaus sollten Rennstrecken gewählt werden. Auf freien Autobahnpassagen überzeugt der ruhige Geradeauslauf, und es beeindrucken die schlichtweg atemberaubenden Fahrleistungen, die den 1,5-Tonnen-Kompakten katapultartig nach vorne werfen.

Getriebe gibt Zwischengas

Als sichere Bank erweisen sich die Bremsen, die vehement zupacken und beim Verrichten ihrer Arbeit vom selbstständig herunterschaltenden S-tronic-Getriebe mit Zwischengaspoltern unterstützt werden. Währendessen umklammern mit Rautenmuster überzogene Sport-Ledersitze den Körper bis zu den Schultern.

Am Ende pustet der Fünfzylinder etwas über elf Liter Benzin durch die beiden Brathähnchengrill-Endrohre. Viel für einen A3, sehr akzeptabel für einen tollen Sportwagen, der auch den Einkauf beim Baumarkt schluckt. Der RS3 ist ein anspruchsvolles Alltagsauto – für den Kurvenhunger zwischendurch.

