Spring dich glücklich als Motto

Anzeige

Trampolin und Ballspiele kombiniert gibt’s beim Slam-Dunk am Basketballkorb und beim Dodgeball. Witziges Kräftemessen bietet der sogenannte „Battlebeam“. Hier geht’s darum, sich mit Schaumstoff-Stäben gegenseitig vom Balken zu stoßen, so ähnlich wie beim Fischerstechen. Im „Wipeout“ heißt es, die Grenzen austesten und rotierenden Gegenständen möglichst geschickt auszuweichen. Und das alles völlig wetterunabhängig damit die Sprung-Socken trocken bleiben.

Gesund und beglückend

Die Inhaber betonen auch den gesundheitlichen Aspekt ihrer Sprungbude: Trampolinspringen verbrennt bis zu 1000 Kalorien pro Stunde, dreimal so viel wie das Joggen! Koordination und Balance werden verbessert, die Rumpfmuskulatur gestärkt – und das Ganze gelenkschonend. Schon sanftes Schwingen rege den den Lymphfluss an, Schadstoffe im Körper könnten so schneller abtransportiert werden. Und: Trampolin-Springen mache glücklich. Durch den Wechsel von Schwerelosigkeit und sanftem Druck beim Aufkommen werden, laut Sprungbude-Pressemitteilung jede Menge Glückshormone freigesetzt. All das können Gäste auch in verschiedenen kompetent angeleiteten Fitnesskursen erleben. Oder gemeinsam mit Kollegen bei Firmenevents und Geburtstagspartys, die in der Sprungbude individuell auf Gruppen und Wünsche zugeschnitten würden– mit Drinks und Snacks.

Die Sprungbude bringe die erste Trampolin-Halle in die Region, mit geballtem Know how aus der Stuttgarter Niederlassung. 1,5 Millionen Euro haben die Macher in die Hand genommen, um am Heidelberger Harbigweg die ganz besondere Location mit rund 40 neuen Arbeitsplätzen in den Bereichen Gastro, Fitness und Kundenbetreuung zu eröffnen. Bequem erreichbar über die Haltestelle Messplatz mit der Straßenbahnlinie 26 oder Buslinie 33. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.03.2018