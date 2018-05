Stadt bietet freies WLAN

Anzeige

Da standen sie auf dem Dürreplatz in Weinheim, zwei Herren aus der Führungsetage eines Unternehmens und einer Behörde. Und sie riefen sich mit der Begeisterung von Schülern auf dem Schulhof den Schlachtruf des Internet-Zeitalters zu: „Ich bin drin.“

Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim GmbH, und Oberbürgermeister Heiner Bernhard waren die ersten, die den neuen WLAN-Hotspot auf dem Dürreplatz an der Weinheim Galerie am Kopf der Weinheimer Fußgängerzone nutzten. Der kostenlose Internetzugang beruht erneut auf einer Kooperation der Stadt und der Stadtwerke. Damit hat der Weinheimer Energieversorger – nach dem Marktplatz vor einem Jahr – einen zweiten zentralen Innenstadt-Platz mit freiem WLAN ausgestattet.

„Der mobile Zugang zum Internet wird immer mehr zum Grundbedürfnis in unserer Gesellschaft, als Anbieter von öffentlicher Infrastruktur testen wir auch auf diesem Feld Möglichkeiten aus“, erläutert Peter Krämer den Hintergrund. „Dieses Angebot in der City ist schon lange unser Anliegen, weil es genau zu unserem Ruf als gastfreundliche und weltoffene Stadt passt“, sagt Oberbürgermeister Heiner Bernhard. Das kostenlose und praktische Surfen erhöhe die Aufenthaltsqualität in Weinheim noch einmal. Der dritte Platz für freies WLAN ist bereits in Vorbereitung. Es wird der Windeck-Platz in der Fußgängerzone sein.