Stadt rechnet mit einer Klage

Dass es sich dabei um ein durchaus übliches Vorgehen handelt, das versucht Weinheims Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner in einem fünfseitigen Schreiben an die Schutzgemeinschaft zu erklären. Diesen Brief hat städtische Pressestelle zeitgleich auf den Presseverteiler gelegt und an die Redaktionen verschickt.

Stadt sieht kein Widerspruch

In dem Schreiben werden verschiedene Beurteilungen von Datenschutzexperten interpretiert, die seitens der Gegner des Gewerbegebiets aufgeführt wurden.

Ihrer Meinung nach sprechen sie alle eine deutliche Sprache, wonach die Stadt Weinheim die Daten – so wie praktiziert – nicht veröffentlichen dürfe. Dr. Fetzner dagegen sieht in den Bewertungen keinen Widerspruch zu dem Vorgehen der Verwaltung. Auf einzelne Fragen der Redaktion mit Blick auf verschiedene Argumentationen konnte und wollte er am Freitag nicht antworten. Der Grund: Die Verwaltung rechnet offensichtlich mit einer Normenkontrollklage, sämtliche Äußerungen dazu müssen daher erst intern abgestimmt werden. Und das benötigt Zeit.

Auch seitens der Schutzgemeinschaft gab es gestern keine Stellungnahme zu dem Schreiben. Man habe es zur Kenntnis genommen und werde sich zunächst nicht dazu äußern, war auf Anfrage der Redaktion zu erfahren. Es scheint, dass sich aktuell beide Seiten in Stellung bringen. sf

