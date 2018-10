Stadt will keinen Flächenfraß betreiben

Das hört sich nach einer ordentlichen Portion Arbeit für die städtischen Mitarbeiter im Amt für Stadtentwicklung an: Bis zum Frühjahr wollen Weinheims Erster Bürgermeister Torsten Fetzner und Amtsleiter Sven-Patrick Marx dem Gemeinderat einen Sachstandsbericht zum aktuellen Flächennutzungsplan vorlegen. Ein solcher Plan, FNP abgekürzt, stellt in Grundzügen die städtebauliche Entwicklung dar. Wo soll sich Gewerbe ansiedeln? Wo könnte neuer Wohnraum entstehen? Welche Flächen sollten als Grün- und Erholungsraum unbebaut bleiben?

Der aktuelle FNP stammt aus dem Jahr 2004. „Üblicherweise geht man davon aus, dass die Gültigkeit von Flächennutzungsplänen etwa 15 Jahre beträgt, weil nach dieser zeit die Flächen im Allgemeinen überplant oder schon bebaut sind“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. In Weinheim, so Fetzner, sei das aber nicht der Fall. „Ein beachtlicher Teil der im FNP ausgewiesenen Flächen ist noch nicht bebaut und wird in absehbarer Zukunft auch nicht bebaut werden“, heißt es weiter.

Zahlen kann die Stadt auf Nachfrage noch nicht nennen. „Genau das soll nun über eine Bestandsaufnahme ermittelt werden. Im jetzigen FNP sind noch mehr Gerwerbeflächen als Wohnbauflächen frei. Inwieweit sich in diesem Verhältnis noch Verschiebungen ergeben können, müsste geprüft und diskutiert werden“, sagt Fetzner. Denn Fetzner sieht die Neuaufstellung des FNP nicht als „zwingend“ an. Er will das erst einmal kritisch hinterfragen. Neben dem Sachstandsbericht des Amtes für Stadtentwicklung ist parallel ein Gewerbeflächen-Monitoring geplant, aus dem ersichtlich ist, ob es in den vorhandenen Gewerbegebieten noch zur Verfügung stehende Flächen gibt. Außerdem sollen auch die Ergebnisse aus der aktuell laufenden Baulückenaktivierung für wohnbauliche Grundstücke mit einfließen. Diese wird über das Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ vom Land Baden-Württemberg gefördert. Die Erkenntnisse aus der Verwaltung werden dann dem Gemeinderatsausschuss für Technik und Umwelt (ATU) vorgelegt. „Mit diesem Vorgehen soll dem Gemeinderat eine objektive Entscheidungsgrundlage gegeben werden, ob wir in das sehr umfangreiche und auch personell aufwendige Planverfahren einsteigen sollen“, so der Erste Bürger-meister.

„Kein Flächenfraß betrieben“

Zum Hintergrund: Ein Flächennutzungsplan ist eine vorbereitende Bauleitplanung. „Es gibt keine Verpflichtung, die als Wohn-, Misch- oder Gewerbegebiete ausgewiesenen Flächen auch tatsächlich zu entwickeln. Dass wir in Weinheim bei weitem noch nicht alle Flächenpotenziale ausgeschöpft haben, liegt zum einen daran, dass wir mit der Aufstellung 2004 eine sehr umfangreiche Flächenausweisung vorgenommen hatten. Zum anderen haben wir in der Vergangenheit auch immer nur dann ausgewiesen, wenn ein tatsächlicher Bedarf vorhanden war“, so Fetzner. Viele Kommunen agierten hier anders. „Für Weinheim trifft der Vorwurf, die Kommunen würden Flächenfraß betreiben, auf jeden Fall nicht zu“, betont der Erste Bürgermeister.

Doch genau das war in den vergangenen Monaten häufig von den Gegnern eines möglichen Gewerbegebietes „Hintere Mult“ in der Weststadt zu hören. Doch das Areal, über das in der Stadtgesellschaft heftig diskutiert wird, ist im bestehenden Flächennutzungsplan bereits als mögliches Gewerbegebiet ausgewiesen. vmr

