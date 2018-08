Stadt wird Start und Ziel der Wanderung „Rhein-Neckar 50“

Am 25. Mai 2019 feiert das Wanderevent Rhein-Neckar 50 in Weinheim seine Premiere. Die 50 Kilometer lange Strecke wird die Teilnehmer von Weinheim aus in einer Schleife durch die Region führen und die Schönheit der Landschaft und der Natur erlebbar machen. Start und Ziel werden in der Altstadt von Weinheim sein.

„Wir sind froh, dass es gelungen ist mit der Rhein-Neckar 50 diese Premiumwanderung in unsere Stadt zu holen“, so der Erste Bürgermeister Torsten Fetzner. Weinheim inmitten von landschaftlich reizvollen Wäldern und herrlichen Blicken auf die Rheinebene sei als Ausgangs- und Zielort ganz besonders gut geeignet. Der Bürgermeister ist selbst begeisterter Wanderer, hat zu Fuß unter anderem schon die Alpen überquert und beabsichtigt, an der Rhein-Neckar 50 selbst teilzunehmen, wenn es sein Terminkalender zulässt.

Für die Umsetzung des Wanderevents konnte die Stadt die Firma Masterlogistics GmbH gewinnen, die das Konzept der Event-Wanderung entwickelt. Mit der „Bergische 50“ vor den Toren der Stadt Köln und der „Spessart 50“ in Bad Orb wurde in den vergangenen Jahren bereits gezeigt, welchen Anklang ein solches Event bei den Menschen findet.

Neben dem Ersten Bürgermeister freuen sich auch Maria Zimmermann vom Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit auf das neue Event in Weinheim. „Wandern passt hervorragend zu unserer Ausrichtung und unseren vielfältigen Angeboten“, so Zimmermann. Sie verwies darauf, dass zwei wichtige Wanderweg-Achsen durch den Wald bei Weinheim führen: Der Blütenweg und der zertifizierte Burgensteig.

Anmeldungen ab Oktober

Die Besonderheit der Rhein-Neckar 50 als Premiumwanderung liegt neben der schönen Streckenführung vor allem in der umfangreichen Verpflegung und Versorgung der Wanderer am Veranstaltungstag. Neben einer Wanderkarte in digitaler Form, Erfrischungstüchern, einer Trinkflasche, einer warmen Mahlzeit, einem Energie-Startpaket mit Müsliriegel, Banane und Apfel, gehört auch eine umfangreiche Strecken- und Zielverpflegung dazu. So wird es insgesamt sieben Verpflegungsstellen geben. Nach rund 25 Kilometern wartet eine große Mittagsverpflegung auf die Teilnehmer, mit einer warmen, auf Wunsch auch vegetarischen Mahlzeit. „Die Wanderer sollen einen wunderschönen Tag in Weinheim und der Region erleben“, so Daniel Kumelis von der Masterlogistics GmbH. Für Wanderer, die vorzeitig abbrechen müssen wird ein Shuttle Service zur Verfügung stehen. Dieser bringt die Teilnehmer von jeder der sieben Verpflegungspunkte wieder zurück nach Weinheim.

Ab Oktober sind Anmeldungen online unter www.rhein-neckar50.de möglich. Wer sich eine 50-Kilometer-Wanderung nicht sofort zutraut, kann auch mit Freunden, Vereins-, oder Arbeitskollegen eine Staffel bilden. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018