Stadtmobil wird zur Rennsemmel

Köln.Ach, wie sind sie doch toll, die knuffigen Kleinstwagen. Fast jede Parklücke kann genommen werden. Rangieren auf engstem Raum? Kein Problem. Es ist eine Wonne, durch die Stadt zu wuseln und dabei nicht allzu viel Sprit zu verbrauchen. Selbst der Großeinkauf stellt keine Herausforderung dar, kurzerhand werden die Rücksitze umgeklappt – und das Fassungsvermögen, das sich dann auftut, beeindruckt Beobachter. Das Einzige, was meist an den Kleinen stört, ist die Schwachbrüstigkeit außerhalb der Stadt.

GTI – bei diesen drei Buchstaben horchen Autofans auf. Hat doch VW mit ihnen den Golf zum Sportwagen gemacht und Geschichte geschrieben. Nun adeln die Wolfsburger den up! mit dieser Kombination. Sie machen den Kleinstwagen damit zur Rennsemmel auch außerhalb der City. Geht das – und vor allem muss das sein? Sicherlich ist es eine Frage wert, ob ein Auto dieser Größe unbedingt 115 PS braucht. Aber fängt nicht der Spaß dort an, wo die Vernunft aufhört? Dem up! tut diese PS-Kur in jedem Fall gut.

In der Stadt – seinem bevorzugten Revier – fällt die Kraftspritze erst einmal gar nicht auf. Im Gegenteil. Der Dreizylinder braucht Drehzahlen, wirkt etwas zäh. Geht es auf die Landstraße, zeigt der GTI schon deutlicher, was er kann. Dann zieht er schön durch und trompetet dabei das kernige Geratter aus, das für diese Motorengattung so typisch ist. Zumindest im Innenraum. Beim up! GTI bläst eine elektronische Klappe, die bei der Frontscheibe platziert ist, den Sound verstärkt nach innen, während der Kleine außen ganz zahm klingt.

Stärkere Stabilisatoren, stärkere Dämpfer, neue Domlager, acht Millimeter mehr Spurweite und insgesamt 15 Millimeter tiefer: Die Liste dessen, was die Konstrukteure unternommen haben, um den up! GTI-würdig zu machen, ist lang. Und es hat sich gelohnt, denn Schlaglöcher und Querrillen nimmt der Kleine gekonnt – geht es schwungvoll in die Kurve, neigt sich die Karosserie allerdings merklich. Und die 165er Winterreifen jaulen angsteinflößend.

Vorderreifen kämpfen um Grip

8,8 Sekunden von Null auf 100 hören sich nicht spektakulär an. Doch gefühlt geht der up! ab wie Schmidts Katze. Die Vorderreifen kämpfen beim zügigen Beschleunigen um Grip, bei 196 km/h ist theoretisch Schluss. Beeindruckend ist der satte Drehmoment vor allem auf der Autobahn. Und der verwunderte Blick von Mittelklasse-Kombi-Fahrern, wenn sie von einem up! überholt werden, lässt ein Schmunzeln übers Gesicht huschen. Dabei bleibt der up! mit knapp sechs Litern im gesamten Testbetrieb recht sparsam.

Die Vordersitze bieten Erwachsenen ausreichend Platz. Hinten mag man aber fairerweise nur auf Kurzstrecken Mitfahrgelegenheiten zur Verfügung stellen. Die Sitze sind ganz GTI-typisch im klassischen Karomuster „Clark“ bespannt, das inzwischen Kult ist. Ansonsten dominiert viel Hartplastik den Innenraum, das beim Testwagen von einer schick gemaserten Leiste am Armaturenbrett unterbrochen wird. Das Smartphone steckt als Navi in einem festen Halter.

Der up! GTI ist mit seiner leichtgängigen Lenkung und seiner Wendigkeit – gepaart mit dem aufgepumpten Motor – ein spritziges Stadtmobil, das auch außerhalb der City Spaß macht.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/auto

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018