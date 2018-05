Stadtwerke appellieren: Heute wenig Wasser zapfen

Anzeige

In Weinheim und Gorxheimertal sollte man am heutigen Samstag, 26. Mai, besonders sparsam mit Wasser umgehen. Mit dieser Bitte haben sich jetzt die Stadtwerke Weinheim in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt.

Am Samstag schließen die Stadtwerke nämlich den ersten Teilabschnitt der neuen Transportleitung aus dem Wasserwerk Hemsbach an ihr Trinkwassernetz an. Dazu wird ab 6 Uhr auf einem Feld neben der Hüttenfelder Straße gearbeitet. Die Folge: Während der Einbindung der neuen Transportleitung muss die Bevölkerung aus den Hochbehältern mit Trinkwasser versorgt werden, weil der Nachschub aus Hemsbach in dieser Zeit nicht möglich ist. „Die Planung sieht vor, dass die Bevorratung ausreichend ist“, erklärt Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke. Dennoch appelliert er an die Bürger: „Halten Sie Ihren Verbrauch bitte an diesem Tag so gering wie möglich, dann reicht der Vorrat sicher.“ Die Arbeiten werden voraussichtlich 12 bis 14 Stunden dauern. Spätestens ab 20 Uhr sollte das Wasser also wieder wie gewohnt fließen.

Wie die Stadtwerke weiter mitteilen, seien die Arbeiten im Vorfeld mit den Behörden abgestimmt worden; auch die ansässigen Großunternehmen seien gebeten worden, ihren Wasserbezug an diesem Tag ebenfalls auf ein Minimum begrenzen. Die neue Transportleitung schafft eine sogenannte Redundanz; sie ist also gewissermaßen eine Reserveleitung, die bei einer Störung der Hauptleitung die Versorgung übernehmen kann. Dadurch wird die Sicherheit der Trinkwasserversorgung für die rund 60 000 Menschen in Weinheim und Gorxheimertal noch einmal erhöht. Rund 2,2 Millionen Euro haben die Stadtwerke Weinheim bisher in diesen Teilabschnitt investiert. red