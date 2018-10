Stärkerer Beitrag

Berlin.Außenminister Heiko Maas (SPD) will den Beitrag Deutschlands und der europäischen Partner für die Sicherheit in der Welt deutlich verstärken. Dazu müssten der europäische Pfeiler der Nato und das gemeinsame Vorgehen in der EU – wie mit der deutsch-französischen Verteidigungszusammenarbeit – ausgebaut werden, sagte Maas in Berlin auf dem Deutschen Forum Sicherheitspolitik. In Gesprächen bei den Vereinten Nationen sei er mit gestiegenen Erwartungen konfrontiert worden. „In einer neuen Weltordnung müsse Deutschland und Europa mehr Verantwortung übernehmen – das ist mir sozusagen regelrecht als Auftrag mitgegeben worden. Die Erwartungen an uns sind hoch“, sagte Maas bei der Veranstaltung der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. dpa

