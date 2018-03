Stand der Forschung im Überblick

Anzeige

Wenn etwas untrennbar mit unserer Vorstellung vom Alten Ägypten verbunden ist, dann sind es die „Pyramiden von Gizeh“. Als einzig Erhaltenes der ursprünglichen sieben antiken Weltwunder beflügeln sie die Fantasie der Menschen bis heute. Zuletzt wurde das deutlich, als mit neuester Technologie (Myonen-Tomografie) ein bisher unbekannter Hohlraum in der Cheops-Pyramide entdeckt wurde und diese Nachricht nahezu weltweit Beachtung fand –und Platz im Nachwort der deutschen Ausgabe des reich illustrierten Buches von Zahi Hawass und Mark Lehner.

Der Amerikaner Lehner (Jahrgang 1950) gräbt seit vier Jahrzehnten auf dem Gizeh-Plateau und gilt als einer der führenden Experten der Pyramidenforschung. Bekannter dürfte einer breiteren Öffentlichkeit jedoch der Ägypter Hawass (Jahrgang 1947) sein – durch seine zahlreichen Auftritte in Fernsehdokumentationen als verkappter „Indiana Jones“: mit Lederhut, wenn auch ohne Peitsche. (So ist er auch auf einigen Fotos in dem Band zu sehen.) Er ist ebenfalls Ägyptologe, hat aber unter dem Mubarak-Regime eine politische Karriere hingelegt, die ihn über Jahre zum Generalsekretär der Altertümer-Verwaltung in Kairo (seit 2002) und während der „arabischen Revolution“ kurzzeitig zum Minister für Altertumsgüter (2011/12) gemacht hat. Heute arbeitet er nur noch wissenschaftlich.

Bau durch Rampentechnik

Mit ihrem Buch liefern Lehner und Hawass auf 560 großformatigen Seiten mit über 450 Abbildungen (Karten, Skizzen, Pläne, Zeichnungen, alten und neuen Fotos) einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand der Pyramiden. In 20 Kapiteln beschreiben sie detailliert Geschichte und Funktion der Pyramiden von Cheops, Chephren und Mykerinos.