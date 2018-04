Anzeige

Speisen rund um das „weiße Gold“ stehen natürlich beim Spargelanstich zuhauf auf den Tischen. Dabei geht es nicht nur um die Stangen an sich, die ihren köstlichen Duft verbreiten werden, sondern auch um die Begleiter. Denn das royale Gemüse verdient wertige Nachbarn auf dem Teller, das ist klar. Dann kann der Spargelgenuss so richtig starten. Ein Highlight in diesem Jahr: der Besuch des Sternekochs Joachim Wissler, der beim Spargelanstich die Gäste bekocht. Tätig im Restaurant Vendôme in Bergisch Gladbach, erzielte er dort mit seiner Kochkunst drei der berühmten Michelin-Sterne. In Schwetzingen wird er nun sein Können unter Beweis stellen und eine schmackhafte Kostprobe liefern. Auch die Gaststätten haben den Spargel auf ihre Speisekarten genommen und setzen diesen gekonnt in Szene: mit Schinken, Schnitzel und Steak – oder ganz puristisch – einfach nur mit köstlichen Kartoffeln, denn so kommt das royale Gemüse am besten zur Geltung. cat

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.04.2018