Star-Flieger hat 1425 PS

Am 1. und 2. September geht es rund auf und über dem Weinheimer Segelflugplatz beim Sommerfest des Luftsportvereins. Star ist der erfahrene Airshow-Pilot und Lufthansa-Kapitän Toni Eichhorn. Er fliegt eine 1425 PS starke T-28 B Trojan. Diese wesentlich größere Maschine löste die T6 als Trainingsflugzeug bei der US Airforce ab. Am Sonntag wird Toni Eichhorn mit dem schweren, bis zu 550 Stundenkilometer schnellen Flugzeug ein spektakuläres Kunstflugprogramm vorführen.

Toni Eichhorn ist nur ein Teil der abwechslungsreichen Airshow, die den Besuchern während des gesamten Wochenendes geboten wird. Motorkunstflug mit einer Pitts und mit einer Yak 52, Segelkunstflug, Oldtimer, Fallschirmspringer, Hubschrauber und Starts mit der vereinseigenen legendären Olympia-Meise sorgen für Unterhaltung.

Hubschrauber für Besucher

Für die Besucher, die selbst in die Luft gehen möchten, stehen ein Hubschrauber, mehrere Oldtimer des Flugwerks Mannheim, eine siebensitzige Broussard und acht viersitzige Motorflugzeuge zum Mitfliegen zur Verfügung.

Am Samstagabend klingt das Programm mit einem stimmungsvoll illuminierten Dämmerungskunstflug und einem Profifeuerwerk aus.

Der Sonntag startet mit Weißwurstfrühstück und Blasmusik. Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell. Für das leibliche Wohl wird an den vielen Ständen gesorgt. Der Eintritt ist frei, Parkplätze stehen kostenlos und in großer Zahl zur Verfügung. Beginn am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. red

Info: Weitere Infos im Internet: www.lsv-weinheim.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018