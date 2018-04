Stark und erfolgreich mit kompetenten Mitarbeitern

Anzeige

Dentsply Sirona, der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien, gehört zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands. Dafür wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet. Die hochqualifizierten und spezialisierten Mitarbeiter sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Unternehmen und werden daher auch künftig umfangreich in Form von Weiterbildung und Personalentwicklung sowie Trainings unterstützt.

Auszeichnung und Ansporn zugleich: Dentsply Sirona, größter Arbeitgeber an der Bergstraße, wurde in den vergangenen Jahren mehrfach mit dem Titel „Top Employer“, als „Top Arbeitgeber Deutschland Ingenieure“ sowie als Top Arbeitgeber von „Focus Business“ in Zusammenarbeit mit dem Karrierenetzwerk Xing und dem Bewertungsportal Kununu ausgezeichnet. Außerdem rangiert das Unternehmen aktuell unter den Top 30 der „Best Companies for Leaders“, verliehen vom Chief Executive Magazine. Die jeweiligen Jurys würdigten vor allem die besondere Personalführung und -strategie des Unternehmens.

Diese Auszeichnungen bedeuten nicht nur Wertschätzung für das, was erreicht wurde, sondern sind gleichzeitig Aufforderung, auch künftig eine erste Adresse als Arbeitgeber zu sein. Dafür ist das Unternehmen auf zahlreichen Ausbildungsmessen präsent und pflegt Kontakte zu Hochschulen.