Starkregen kann verheerend sein

Aus heftigen Unwettern strömt immer wieder Starkregen aufs Land – die Folge sind dann schwere Überschwemmungen. Selbst Gebäude, die nicht an Flüssen oder an Hängen liegen, können dann überflutet werden. Das Problem: Diese Häuser sind oftmals gar nicht auf solche Fluten vorbereitet. Das ist aber durchaus möglich.

Für Hausbesitzer

Es gibt Maßnahmen, die sich bei Unwetter- und Starkregenprognosen schnell umsetzen lassen, aber auch einiges, was man im Haus ohne großen Aufwand dauerhaft verändern kann. Beides betrifft vor allem die Absicherung des Kellers.

Da Starkregen oft Untergeschosse flutet, sollten Chemikalien und andere gefährliche Stoffe so umgeräumt werden, dass eindringendes Wasser sie nicht erreichen kann, erläutert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Dabei nicht vergessen: Hochwertige Gegenstände und wichtige Dokumente lagern am besten vorsorglich in oberen Stockwerken. Heizöltanks sollten verankert sein oder bei Starkregen spontan mit Ballast beschwert werden.