Steuern sprudeln nicht mehr so stark

Berlin.Erstmals seit Jahren gibt es wegen der sich eintrübenden Wirtschaftslage einen Dämpfer bei den Steuereinnahmen. Sie steigen nicht mehr so stark an wie zuletzt. Bund, Länder und Kommunen können bis 2022 zwar noch mit 6,7 Milliarden Euro mehr an Einnahmen rechnen als bei der Steuerschätzung im Mai vorhergesagt, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gestern in Berlin.

In den Vorjahren hatten die Steuerschätzer aber jeweils deutlich höhere Zuwächse errechnet. Im Mai betrug das prognostizierte Einnahmeplus noch 63,3 Milliarden Euro. Mit dem nun dazu kommenden Plus werden bis 2022 Staatseinnahmen von 907,4 Milliarden Euro im Jahr erwartet. Die Regierung musste zuletzt bereits ihre Wachstumsprognose auf 1,8 Prozent für das laufende Jahr nach unten korrigieren.

Auf Basis der Prognosen werden die Ausgabenpläne und Projekte von Regierung, Bund und Kommunen erarbeitet. „Größere neue Spielräume sind nicht sichtbar“, sagte Scholz – und erteilte Forderungen nach einer Steuerreform oder Abschaffung des Solidaritätsbeitrags eine Absage. Für 2019 wird erstmals seit langem mit geringeren Einnahmen gerechnet – das wird durch höhere Einnahmen in anderen Jahren ausgeglichen–, und nur 2 der 6,7 Milliarden Euro mehr bis 2022 entfallen auf den Bund.

Anreize für die Forschung

„Wir müssen uns auf eine Normalisierung der Einnahmen einrichten“, sagte Scholz bei der Vorstellung der Zahlen des Arbeitskreises Steuerschätzung. Einige der zusätzlichen Bundesmittel sollen in Steueranreize bei der Forschungsförderung fließen. Ein Teil der Einnahmen wird in Milliardenprojekte der großen Koalition wandern: Geplant sind Rentenverbesserungen sowie Entlastungen der Bürger bei Krankenkassenbeiträgen.

Der Steuerzahlerbund fordert dagegen, den Spitzensteuersatz erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 80 000 Euro greifen zu lassen – derzeit zahlen bereits Bürger mit einem Jahresverdienst von 55 000 Euro den Spitzensteuersatz. dpa

