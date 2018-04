Stillstand als Sinnbild für das Leben

Anzeige

Am Beginn des Romans ist es Frühling, die Vöglein zwitschern, und die Semesterferien sind da. Eigentlich will Andreas mit dem Zug nach Südtirol fahren. Doch unversehens landet er im nicht weit von Friedberg entfernt liegenden Butzbach. Es ist der Wohnort seiner Jugendliebe. Andreas sucht die Begegnung mit ihr – und fürchtet sie zugleich. Als er sie mit Mann und Kindern aus der Ferne erblickt, ergreift er die Flucht. Am Ende des Tages ist er nicht in Südtirol, sondern hängt einsam in einer Kneipe ab. Der Kuckuck in ihm hat sein Ziel erreicht.

Der Held, der in seinen nächtlichen Träumen regelmäßig stirbt, befindet sich also in ernsthaften geistigen und seelischen Nöten. Hinzu kommen Magenkrämpfe. Und auf seine Frage, was die Nesselsucht bedeute, die sie an ihm diagnostiziert hat, antwortet seine Hausärztin, er sei allergisch gegen sich selbst. Das trifft es ziemlich genau.

Ein Buch in Moll also, sozusagen. Doch es gibt auch witzige und dabei überaus treffende und aufschlussreiche Passagen. Wie die Beobachtungen des Ich-Erzählers im Philosophieseminar von Karl-Otto Apel. Auf den letzten Seiten des Buchs erleben wir Andreas in einer alten Blechkiste unterwegs von Frankfurt in die Wetterau. Mit ihrem Stopp And Go und ihren ewigen Staus auf der Strecke gerät die Fahrt für Andreas zum Sinnbild der menschlichen Existenz als eines gleichermaßen festgefahrenen und beweglichen Zustands. Der Stau als Wahrheit über das Leben: „Stillstand unserer Zielhaftigkeit“. Am Ende dieses Buchs, das den Wetterau-Zyklus kongenial fortsetzt, begegnet der Held doch noch seiner großen Liebe: im winterlichen Zugwind zwischen zwei Toren der Stadtkirche von Friedberg. „Es ist eisig hier“, sagt die Angebetete nach kurzer beiderseitiger Sprachlosigkeit. Es sind die letz-ten Worte des Romans.

